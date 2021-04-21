В РФ предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию – СМИ

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Союз потребителей (СПРФ) предложил ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Об этом со ссылкой на письмо организации в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина пишет газета "Известия".
Предложение подразумевает увеличение цены за единицу электроэнергии при потреблении больше установленной нормы. При этом регионам дадут возможность корректировать норматив в зависимости от длины светового дня.
Как пояснил председатель организации Петр Шелищ, за ориентир предлагается взять максимум в 100 киловатт-час в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 киловатт-час.
При наличии электроплиты эти показатели следует умножать на 1,5. Для предприятий СПРФ предлагается предусмотреть скидку. Расценки за потребление сверх нормы планируют приблизить к экономически обоснованным тарифам.
В Союзе полагают, что сокращение потребления поможет решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса.
Страны Прибалтики ранее впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), которое намечено на 2025 год.
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