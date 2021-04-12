Прибалтика впервые отказалась от российской электроэнергии – СМИ

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Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из Росси на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), которое намечено на 2025 год, сообщает "Коммерсант".
В материале говорится, что Латвия без объяснений причин прекратила импорт 8 и 11 апреля. Отключение пришлось на время, когда проходили испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой перед выходом балтийских стран из энергокольца.
Уточняется, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не повлияло на работу энергосистемы.
В странах Балтии был зафиксирован резкий рост стоимости электроэнергии. Спотовые цены на 8 апреля в Литве выросли на 4 евро за мегаватт/час, до 51 евро. Они снизились до 40 евро 11 апреля, когда отключение было завершено.
Ранее депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в разрушении энергетической системы Украины. Он заявил, что заключается оно в продаже электричества по сниженным ценам. Происходящее Волынец назвал "гибридной энергетической войной".
Волынец добавил, что Украина имеет собственные "серьезные мощности", поэтому не нуждается в поставках электроэнергетики ни со стороны России, ни со стороны Белоруссии.
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