Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

08:23

Украина обвинила Россию в разрушении электроэнергетики

политика

Фото: Depositphotos/Alexandra Lande

Депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в разрушении энергетической системы Украины, сообщает "Газета.ру".

Он заявил, что заключается оно в продаже электричества по сниженным ценам. Происходящее Волынец назвал "гибридной энергетической войной".

"Война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", – сказал Волынец.

Он подчеркнул, что Украина имеет собственные "серьезные мощности", поэтому не нуждается в поставках электроэнергетики ни со стороны России, ни со стороны Белоруссии.

Ранее исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко заявил, что Украина импортировала электроэнергию из России в качестве "вынужденной" меры из-за угрозы веерных отключений.

Чиновник заверил, что прошедшей зимой Киев пользовался поставками в том числе из соседней Белоруссии. Хотя страна пока еще "критически зависит от России и Белоруссии", власти планируют отказаться от закупок энергоресурсов и в будущем развивать собственную систему, добавил он.

Киев приостановил импорт электроэнергии из соседних стран в апреле прошлого года. Причиной стала ситуация с пандемией. С 3 января возобновились поставки из Белоруссии, а с 1 февраля – из России.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать