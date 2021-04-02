Украина обвинила Россию в разрушении электроэнергетики

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Депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в разрушении энергетической системы Украины, сообщает "Газета.ру".
Он заявил, что заключается оно в продаже электричества по сниженным ценам. Происходящее Волынец назвал "гибридной энергетической войной".
"Война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", – сказал Волынец.
Он подчеркнул, что Украина имеет собственные "серьезные мощности", поэтому не нуждается в поставках электроэнергетики ни со стороны России, ни со стороны Белоруссии.
Ранее исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко заявил, что Украина импортировала электроэнергию из России в качестве "вынужденной" меры из-за угрозы веерных отключений.
Чиновник заверил, что прошедшей зимой Киев пользовался поставками в том числе из соседней Белоруссии. Хотя страна пока еще "критически зависит от России и Белоруссии", власти планируют отказаться от закупок энергоресурсов и в будущем развивать собственную систему, добавил он.
Киев приостановил импорт электроэнергии из соседних стран в апреле прошлого года. Причиной стала ситуация с пандемией. С 3 января возобновились поставки из Белоруссии, а с 1 февраля – из России.
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