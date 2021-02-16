Украина объяснила острую зависимость от российской электроэнергии

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Украина импортировала электроэнергию из России в качестве "вынужденной" меры из-за угрозы веерных отключений, заявил РИА Новости исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко.

Чиновник сообщил, что этой зимой Киев пользуется поставками, в том числе из соседней Белоруссии.

"У нас были холода, был дефицит электроэнергии, на полную мощность работали украинские атомные блоки, угольные блоки, даже газовые блоки включались, но все равно не хватало электроэнергии. Поэтому была и аварийная помощь из Белоруссии, и был импорт из Белоруссии. Мне это не нравится, но иначе была угроза веерных отключений", – пояснил Витренко.

Хотя страна пока еще "критически зависит от России и Белоруссии", власти планируют отказаться от закупок энергоресурсов и в будущем развивать собственную систему.

"Нам нужно сделать так, чтобы мы наперед развивали свою систему и чтоб нам потом не нужно было в аварийном режиме брать электричество из России и Белоруссии. Я буду работать над этим, чтобы не было такого, как этой зимой, когда мы вынужденно брали электроэнергию из Белоруссии и даже в некоторые дни из России", – заверил чиновник.

Киев приостановил импорт электроэнергии из соседних стран в апреле прошлого года. Причиной стала ситуация с пандемией. С 3 января возобновились поставки из Белоруссии, а с 1 февраля – из России. Ранее в руководстве компании НЭК "Укрэнерго" отметили, что страна не откажется от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона.

В первых числах февраля сообщалось, что на украинских ТЭС сложилась критическая ситуация с запасами угля. Они уменьшились в 5,7 раза по сравнению с ноябрем 2020 года.