ФАС накажет производителей за худшее качество товаров для РФ

Фото: URA.RU/ТАСС/Андреев Владимир

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет наказывать компании, которые будут продавать в России и за рубежом товары под одной маркой, но с разными свойствами, сообщает газета "Известия".

К февралю будущего года служба собирается сформировать законопроект, в котором эти действия будут квалифицированы как недобросовестная конкуренция. Помимо этого, ФАС выделит список товаров, состав которых в РФ и за рубежом будут постоянно сравнивать. Это позволит избежать огромной разницы в качестве товаров.

В ведомстве обратили внимание на большое количество проблем между российскими и импортными товарами. Нарушения наблюдаются в отношении моющих средств. Их качество в РФ и за рубежом отличается.

В ФАС рассказали, что потребители при покупке товара руководствуются глобальной репутацией бренда. Однако если качество товаров таких компаний не соответствует, например, европейским образцам, их преимущество перед другими производителями необоснованно.

В то же время крупнейшие производители в РФ раскритиковали предложения ФАС. Они уже обратились к вице-премьеру правительства Алексею Оверчуку, указав, что законодательство ЕС отличается от регулирования в ЕАЭС. Поэтому потребительские свойства товаров могут быть разными.

Влиять на качество может и локальное сырье. Производители уверены, что предложения ФАС могут привести к тому, что потребители будут воспринимать продукцию с пометкой "Сделано для продажи в России" как товары с более низким качеством, но в подавляющем большинстве случаев это не соответствует действительности.

В конце мая ФАС подготовила проект перехода на эталонный метод тарифообразования для теплоснабжающих компаний. Данный принцип подразумевает установление определенного эталонного уровня расходов для организаций, исходя из которого будут устанавливаться тарифы. Ожидается, что новый подход будет стимулировать экономичность и эффективность работы теплоснабжающих организаций.