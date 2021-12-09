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Регионы

06:15

В Иркутской области повысили тарифы на электричество для майнеров

экономика регионы видео Екатерина Фоменко Никита Пименов

Сибирские энергетики из компании "Иркутскэнергосбыт" через суд добились повышения тарифов на электричество для владельцев криптоферм.

Иркутский регион считается "столицей майнинга": в нем самые низкие цены на электроэнергию в России. Стоимость электричества для сельской местности стоит 0,86 рубля за один киловатт-час. Майнеры активно пользовались данных положением, однако теперь они платят не как население, а как предприятия – 3,6 рубля за один киловатт-час.

За 2021 год там выявлено больше тысячи случаев "серого" бизнеса. Помимо расходов, это также может привести к авариям, уверена компания. Энергетики региона подали 85 исков владельцам криптоферм в частных домах на сумму более 73 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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