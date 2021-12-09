В Иркутской области повысили тарифы на электричество для майнеров

Сибирские энергетики из компании "Иркутскэнергосбыт" через суд добились повышения тарифов на электричество для владельцев криптоферм.



Иркутский регион считается "столицей майнинга": в нем самые низкие цены на электроэнергию в России. Стоимость электричества для сельской местности стоит 0,86 рубля за один киловатт-час. Майнеры активно пользовались данных положением, однако теперь они платят не как население, а как предприятия – 3,6 рубля за один киловатт-час.



За 2021 год там выявлено больше тысячи случаев "серого" бизнеса. Помимо расходов, это также может привести к авариям, уверена компания. Энергетики региона подали 85 исков владельцам криптоферм в частных домах на сумму более 73 миллионов рублей.

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