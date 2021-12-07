Фото: depositphotos/Wiktory
Цены на свинину в российских магазинах резко снизились перед Новым годом, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).
"Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 рубля и 146,46 рубля за 1 килограмм соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года", – говорится в сообщении.
Эксперты связывают снижение стоимости с ростом производства свинины и уменьшением спроса в четвертом квартале. При этом они считают, что такая тенденция продолжится в следующем году.
Ранее сообщалось, что за год стоимость популярных новогодних салатов – оливье и селедки под шубой – выросла на 15 и 20% соответственно. Так, четыре порции салата оливье обойдутся в 416 рублей, селедки под шубой – в 209 рублей.
Отмечается, что подорожали все ингредиенты. Цена на картофель увеличилась почти на 80%, на морковь – на 41%, на репчатый лук – на 33%, на майонез и яйца – на 28%, на консервированные овощи, горошек и колбасу – на 9%.
В России резко упали цены на свинину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: