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Цены на свинину в российских магазинах резко снизились перед Новым годом, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).

"Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 рубля и 146,46 рубля за 1 килограмм соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года", – говорится в сообщении.

Эксперты связывают снижение стоимости с ростом производства свинины и уменьшением спроса в четвертом квартале. При этом они считают, что такая тенденция продолжится в следующем году.

Ранее сообщалось, что за год стоимость популярных новогодних салатов – оливье и селедки под шубой – выросла на 15 и 20% соответственно. Так, четыре порции салата оливье обойдутся в 416 рублей, селедки под шубой – в 209 рублей.

Отмечается, что подорожали все ингредиенты. Цена на картофель увеличилась почти на 80%, на морковь – на 41%, на репчатый лук – на 33%, на майонез и яйца – на 28%, на консервированные овощи, горошек и колбасу – на 9%.

