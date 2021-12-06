В Минсельхозе РФ прокомментировали сообщения о риске дефицита картофеля

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В Минсельхозе сообщили о хороших предпосылках для роста объемов производства картофеля в России в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

"Согласно информации, представленной региональными органами управления АПК, в 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тысяч гектаров. В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Минсельхоз работает над федеральным проектом для развития овощеводства и картофелеводства. В нем будут предусмотрены мероприятия, направленные на рост производства, а также организация инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля. В 2022 году планируют направить порядка 5 миллиардов рублей на ускоренное развитие овощеводческой отрасли.

"Также предусматривается увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит нарастить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в 2022 году в России может возникнуть дефицит местных клубней картофеля из-за увеличения на 50% мощностей по переработке. По словам председателя Союза участников рынка картофеля и овощей Сергея Лупехина, в этом году в России на переработку ушло порядка миллиона тонн картофеля, в следующем году этот показатель может вырасти до 1,5 миллиона, а к 2026 году – до трех миллионов тонн.