В Минсельхозе пообещали не допустить роста цен на продовольствие

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Государство увеличит поддержку производителей, чтобы не допустить подорожания продуктов питания. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, в связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями", – сказал он.

По его словам, в условиях мирового кризиса основная задача состоит в том, чтобы отвязать от мировых внутренние цены на продовольствие. Патрушев также подчеркнул, что российские власти не допустят дефицита продуктов.

Ранее Банк России сообщил, что годовая инфляция в России в октябре достигла 8,13%. В комментарии регулятора говорится, что данная тенденция обусловлена преимущественно подорожанием плодоовощной продукции, а также продуктов питания животного происхождения.

