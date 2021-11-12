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Москва 24

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Экономика

19:22

ЦБ сообщил о росте годовой инфляции в октябре до 8,13%

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Годовая инфляция в России в октябре достигла 8,13% преимущественно из-за роста цен на продовольственные товары. Об этом говорится в комментарии Банка России.

"В октябре 2021 года годовая инфляция увеличилась на 0,73 процентных пункта", – отмечается в материале.

По мнению регулятора, данная тенденция обусловлена в основном подорожанием плодоовощной продукции, на которую приходится примерно половина прироста вышеуказанного показателя, а также продуктов питания животного происхождения.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта, до 7,5% годовых, на фоне превышения инфляции прогнозируемого уровня. Ожидается, что по итогам 2021 года инфляция в РФ достигнет 7,4–7,9%.

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