Российский рынок акций вырос на укреплении рубля по РТС

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Российский рынок акций заметно вырос по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, однако умеренно снизился по индексу Мосбиржи. Об этом свидетельствует динамика торгов.

К закрытию основных торгов рублевый индекс Мосбиржи снизился до 4174,76 пункта (на 0,24%). При этом долларовый индекс РТС поднялся на 1,17%, увеличившись до 1848,1 пункта.

Согласно расчетам, завтра к 19:17 по московскому времени курс доллара снизится на 53 копейки и составит 71,2 рубля.

Стоимость евро уменьшится на 1,02 рубля, снизившись до 82,24 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырастет на 2,67% и составит 8 269 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 80,88 долларов за баррель.

Правительство РФ рассматривает новые меры для сохранения стабильности на рынке топлива в 2022 году. Отмечается, что в настоящий момент темпы роста цен на АЗС России находятся в рамках расчетной инфляции.

