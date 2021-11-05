Цена нефти Brent поднялась до 80,88 доллара за баррель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 80,88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 14:35 по московскому времени, январские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,34 доллара (на 0,42%).

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-йоркской товарной бирже также выросла до 79,37 доллара за баррель, поднявшись на 0,71%.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассматривает новые меры для сохранения стабильности на рынке топлива в 2022 году. Отмечается, что в настоящий момент темпы роста цен на АЗС России находятся в рамках расчетной инфляции.