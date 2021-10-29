В Госдепе не считают, что причиной энергетического кризиса в Европе стали действия РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Представитель Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн считает, что текущий энергетический кризис в Европе произошел не из-за действий России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе. Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать, – отметил Хохштейн во время мероприятия на площадке Центра стратегических и международных исследований.

Он добавил, что РФ также и не предприняла никаких шагов для смягчения нынешнего топливного кризиса в Европе.

Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Отмечалось, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля. Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций, по словам экспертов, могут спровоцировать кризис.