Путин заявил о возможности увеличения поставок газа из РФ в Европу

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Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа из России в Европу возможно. Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии клуба "Валдай".

По словам президента, если завтра регулятор ФРГ даст разрешение на поставку, то Россия начнет ее в объеме 17,5 миллиарда кубометров.

При этом российский лидер счел энергокризис в Европе проявлением неработающего капитализма. Он напомнил, что цена газа там уже превысила 1 тысячу долларов за 1 тысячу кубометров при рыночном регулировании.

До этого президент РФ уже называл причину роста цен на европейском газовом рынке. По его словам, это является следствием дефицита электроэнергии.

Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Отмечалось, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля. Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций, по словам экспертов, могут спровоцировать кризис.

