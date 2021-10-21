Путин назвал энергокризис в Европе проявлением неработающего капитализма

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Энергетический кризис, наблюдаемый в Европе, является следствием неработающего капитализма. Такое мнение высказал Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай".
Российский лидер напомнил, что цена газа в Европе уже превысила тысячу долларов за одну тысячу кубических метров при рыночном регулировании.
Ранее в рамках пленарной сессии дискуссионного клуба Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Президент отметил, что она является основой общественного устройства подавляющего большинства стран, однако не дает выхода из "клубка противоречий", обозначившегося в мире.
Цена газа в Европе вновь поднялась выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров 14 октября. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 229,4 доллара за 1 тысячу кубометров, или 102,5 евро за МВт/ч.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического кризиса, который может стать потрясением уже через несколько недель.
Путин дважды ответил на вопрос о поставках газа в Европу
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