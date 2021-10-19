Премьер Польши заявил, что Европа находится на пороге энергетического кризиса

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Европа оказалась на пороге энергетического кризиса, который может стать потрясением уже через несколько недель. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По мнению главы правительства, быстро растущие цены преднамеренно спровоцировали российские фирмы. Из-за этого, отметил Моравецкий, многие фирмы Европы начали вставать перед выбором – ограничивать производство или переводить траты на потребителей.

"Уже сейчас политика "Газпрома" и разрешение "Северного потока – 2" отражается на росте цен. Уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе", – цитирует Моравецкого ТАСС.

Он также отметил, что один кризис может повлечь за собой и другие потрясения.

Ранее цена газа в Европе вновь поднялась выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 229,4 доллара за 1 тысячу кубометров, или 102,5 евро за МВт/ч.

