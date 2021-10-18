Власти Швейцарии начали готовить население к энергетическому коллапсу – СМИ

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Правительство Швейцарии готовит рассылку 30 тысяч уведомлений для организаций, чтобы они готовы были снизить потребление в случае перебоев с электричеством. Об этом сообщает издание NZZ am Sonntag.
Таким образом, говорится в публикации, власти готовят население и компании к тому, что предстоящей зимой в стране может не хватить мощностей для обеспечения всех потребителей электричеством. Отмечается, что в период высокого спроса на электроэнергию страна может остаться обесточенной на два дня из-за выхода из строя любой из крупных электростанций.
По данным портала TOP Online, согласно тексту уведомлений, власти могут запретить использовать системы кондиционирования воздуха, бассейны, эскалаторы.
Также отмечается, если Швейцария столкнется с нехваткой электроэнергии, то потери, по разным оценкам, составят до 4 миллиардов швейцарских франков в сутки.
Ранее сообщалось, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция выступили за проведение расследования причин рекордного повышения цен на газ. В совместном заявлении министров экономики и финансов этих стран также утверждалось, что в реформации нуждается и европейский рынок электроэнергии.
По мнению авторов инициативы, тарифы на электроэнергию в ЕС стоит связать с системой торговли квотами на вредные выбросы.
До этого член Европейского парламента Михай Тудосе допустил, что предстоящей зимой Европа столкнется с серьезным энергетическим кризисом. Он обратился к Еврокомиссии, выразив мнение, что причиной этого может стать потенциальный недостаток природного газа и резкое увеличение цен на энергоресурсы.
Политик напомнил, что в этом году цены на природный газ в Европе повышались несколько раз. Это, отметил он, привело к значительному росту цены за электроэнергию для бытовых и промышленных потребителей по всему Евросоюзу.
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