В Испании позавидовали россиянам из-за цен на ЖКХ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Испанский журналист Марк Мархинедас назвал россиян счастливыми людьми из-за низких цен на электроэнергию в стране. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, из-за того, что Россия является экспортером энергоносителей, а не импортером, как европейские страны, средний счет за электричество в РФ в 3,5 раза меньше, чем в той же Испании. Он привел данные, согласно которым киловатт-час для жилых домов и квартир в России стоит 0,064 доллара, тогда как в Испании – 0,223 доллара: так, за свет в квартире в Москве площадью 70 квадратных метров придется отдать около 1 700 рублей, что составляет примерно 20 евро.
То же самое касается и стоимости бензина: россиянам он обходится минимум в два раза дешевле, чем испанцам, заключил Мархинедас.
Ранее стало известно, что правительство РФ определило новые тарифы на электричество. В ближайшие два года для населения они будут расти на 5% в год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: