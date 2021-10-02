В Испании позавидовали россиянам из-за цен на ЖКХ

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Испанский журналист Марк Мархинедас назвал россиян счастливыми людьми из-за низких цен на электроэнергию в стране. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, из-за того, что Россия является экспортером энергоносителей, а не импортером, как европейские страны, средний счет за электричество в РФ в 3,5 раза меньше, чем в той же Испании. Он привел данные, согласно которым киловатт-час для жилых домов и квартир в России стоит 0,064 доллара, тогда как в Испании – 0,223 доллара: так, за свет в квартире в Москве площадью 70 квадратных метров придется отдать около 1 700 рублей, что составляет примерно 20 евро.

То же самое касается и стоимости бензина: россиянам он обходится минимум в два раза дешевле, чем испанцам, заключил Мархинедас.

Ранее стало известно, что правительство РФ определило новые тарифы на электричество. В ближайшие два года для населения они будут расти на 5% в год.

