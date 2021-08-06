Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды

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Эксперты Bank of America рассказали, что цены на газ в Европе бьют рекорды из-за роста спроса на газ и одновременного снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Хорошо известное сочетание резкого повышения спроса на газ, поддерживаемого также ростом выработки электроэнергии, низкого уровня запасов в хранилищах и сокращенных поставок СПГ продолжает двигать цены вверх", – говорится в отчете банка.

По данным экспертов, подземные хранилища газа в Европе находятся на пятилетних минимумах и используются менее чем на 60%. В то же время нормальным показателем для сезона является уровень примерно 70%.

Кроме того, импорт СПГ в Европу летом снизился на 24% по сравнению с пандемийными показателями по поставкам летом прошлого года.

Так, в июле "Газпром" увеличил экспорт газа в страны, не входящие в СНГ, на 11% за год. Спрос на газ остается высоким и на российском рынке. Эксперты напомнили, что в июле добыча газа выросла на 14% по сравнению со вторым летним месяцем 2020 года.

В пятницу сообщалось, что в Европе цена на газ обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров. К 11:30 6 августа сентябрьский фьючерс на газ подорожал до 546,3 доллара. К открытию торгов цена снизилась до 542,6 доллара, а затем достигла отметки в 535 долларов.

Причиной подорожания стал пожар на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, который привел к снижению прокачки газа через газопровод "Ямал – Европа". В результате происшествия прием газа в Германии упал до миллиона кубометров в час. На сегодняшний день он уже достиг отметки в 1,5–1,6 миллиона кубометров в час.