Цена на газ в Европе обновила рекорд

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В Европе цена на газ обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11:30 сентябрьский фьючерс на газ подорожал до 546,3 доллара. К открытию торгов цена снизилась до 542,6 доллара, а затем достигла отметки в 535 долларов.

Причиной подорожания стал пожар на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, который привел к снижению прокачки газа через газопровод "Ямал – Европа".

В результате происшествия прием газа в Германии упал до миллиона кубометров в час. На сегодняшний день он уже достиг отметки в 1,5-1,6 миллиона кубометров в час.

Ранее цена на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась. После двух дней рекордных значений стоимость Аи-92 уменьшилась сразу на 1%. Отмечается, что подешевел и бензин Аи-95. Его стоимость опустилась до 59 071 рубля за тонну (на 0,32% меньше).