Цена на бензин Аи-92 снизилась на 1% после двух дней рекордных значений

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Цена на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась. После двух дней рекордных значений стоимость Аи-92 уменьшилась сразу на 1%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сейчас стоимость бензина данной торговой марки опустилась до 57 381 рубля за тонну. При этом накануне она достигла своего абсолютного рекорда в 57 947 рублей за тонну.
Отмечается, что подешевел и бензин Аи-95. Его стоимость опустилась до 59 071 рубля за тонну (на 0,32% меньше). Рекордная цена на топливо этой торговой марки была зафиксирована 22 июля – 60 029 рублей за тонну.
Стоимость дизельного топлива также стала ниже, опустившись до 51 576 рублей за тонну. Рекордного значения цена на дизель достигла 16 июня, составив 52 012 рублей.
При этом стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже увеличилась сразу на 3,45%. Это новый ценовой рекорд на данный вид топлива. Сейчас его стоимость составляет 44 881 рубль за тонну.
Рекорды биржевые цены на топливо бьют не первый раз за лето. Минэнерго РФ пообещало запретить экспорт бензина, если его стоимость на бирже продолжит расти. Позже ведомство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске процедуры эмбарго в ускоренном порядке.
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