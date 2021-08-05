Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 21 июля

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила падение до 69,97 доллара за баррель.

Ее цена упала на 0,68% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent находилась ниже 70 долларов за баррель 21 июля.

В начале июля фьючерсы Brent с поставкой в сентябре 2021 года торговались на отметке 77,08 доллара за баррель. Сообщалось, что этот показатель был достигнут впервые с октября 2018 года.

Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, на данный момент страны не обсуждают возможность продления сделки ОПЕК+. Возможность может предоставиться в рамках встречи участников соглашения.