Цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ обновили исторические максимумы на бирже

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Биржевые индексы бензина марки Аи-92 и сжиженных углеводородных газов (СУГ) обновили исторические максимумы в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,3%, до 57,602 тысячи рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен в конце июля. Стоимость топлива тогда выросла до 55,597 тысячи рублей за тонну.

Что касается сжиженных газов, то повышение стоимости составило 1,3%, что в совокупности привело к 43,399 тысячи рублей за тонну. Предыдущий максимум фиксировался на отметке 43,32 тысячи рублей за тонну.

В конце июля замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что в РФ могут ввести временный запрет на экспорт бензина из страны. Детали подобного решения пока прорабатываются.