Правительство РФ рассматривает идею ввести временный запрет на экспорт бензина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вице-премьер Минэнерго Александр Новак заявил о возможном введении временных ограничений на вывоз бензина из России. Об этом сообщает ТАСС.
Он объяснил, что такая мера может поспособствовать стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
"Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет, нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок", – подчеркнул Новак.
Он также отметил, что давление на цены в ходе биржевых торгов продолжает сохраняться, в связи с чем необходимо стабилизировать рынок.
Ранее в Минэнерго допустили появление временного запрета на экспорт бензина из страны. Об этом рассказал замглавы министерства Павел Сорокин. Он заверил, что в министерстве внимательно отслеживают развитие ситуации.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято на основе динамики биржевых цен и параметра насыщения биржи объемами топлива.
Москвичам рассказали о ценах на бензин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: