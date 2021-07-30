Правительство РФ рассматривает идею ввести временный запрет на экспорт бензина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер Минэнерго Александр Новак заявил о возможном введении временных ограничений на вывоз бензина из России. Об этом сообщает ТАСС.

Он объяснил, что такая мера может поспособствовать стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

"Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет, нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок", – подчеркнул Новак.

Он также отметил, что давление на цены в ходе биржевых торгов продолжает сохраняться, в связи с чем необходимо стабилизировать рынок.

Ранее в Минэнерго допустили появление временного запрета на экспорт бензина из страны. Об этом рассказал замглавы министерства Павел Сорокин. Он заверил, что в министерстве внимательно отслеживают развитие ситуации.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на основе динамики биржевых цен и параметра насыщения биржи объемами топлива.

