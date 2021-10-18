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Евросоюз счел повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Цены на газ должны рассматриваться с геополитической точки зрения. Мы намерены посвятить этой теме следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам", – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе вновь поднялась выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствовали данные торгов на лондонской бирже ICE.
Позже китайский портал Guancha опубликовал статью о реакции Владимира Путина на газовый кризис в Европе. Издание привело высказывание президента РФ о том, что Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия и не собирается это делать, а также готова увеличить поставки этого топлива в ЕС.
Некоторые жители Китая посчитали, что таким способом российский лидер делает Евросоюзу последнее предупреждение.
Путин дважды ответил на вопрос о поставках газа в Европу
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