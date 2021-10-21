Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя

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Существующая модель капитализма себя исчерпала. Об этом в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил Владимир Путин.

По его мнению, такая модель не дает выхода из клубка запутанных противоречий.

"Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющему неравенству", – отметил президент.

Ранее Путин высказался об идее давать ребенку право определять свой гендер. По его мнению, такой подход находится на грани преступления против человечества, а дискуссия западных стран о гендерных правах мужчин и женщин превратилась в фантасмагорию.

