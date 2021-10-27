Путин поручил разработать комплекс мер по нейтрализации последствий энергокризиса в Европе

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Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 ноября разработать комплекс мер по нейтрализации в стране негативных последствий энергокризиса на мировых рынках. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что напряженная ситуация на мировых рынках несет определенные риски и для России в связи с традиционно тесными связями с европейскими странами.

"Уже поручил правительству в короткие сроки, до 1 ноября, разработать специальный комплекс мер на этот счет, чтобы свести к минимуму негативные последствия для России от дефицита энергии в Европе и дестабилизации рынков удобрений, металлургической продукции и, как следствие, продовольствия", – сказал глава государства.

До этого президент РФ называл причину роста цен на европейском газовом рынке. По его словам, это является следствием дефицита электроэнергии.

Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Отмечалось, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля. Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций, по словам экспертов, могут спровоцировать кризис.

