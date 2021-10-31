США и Япония напуганы словами Путина о ценах на нефть – СМИ

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В США, Японии и Индии встревожены словами Владимира Путина о возможном росте цен на нефть, как сообщает издание Bloomberg.

Авторы издания указали, что страны-потребители стали оказывать сильное давление на добывающие государства.

"Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти", – указывает Bloomberg.

По данным журналистов, к таким призывам присоединилась Япония. Кроме того, США, Япония и Индия обсуждают ситуацию в частном порядке и усилили давление на ОПЕК+ после роста цены топлива до 85 долларов за баррель.

Представитель Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее оценил причины энергетического кризиса в Европе. По мнению специалиста, действия России не имеют к этому отношения.