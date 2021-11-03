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Правительство рассматривает новые меры для сохранения стабильности на рынке топлива в 2022 году. Об этом говорится на сайте кабмина по итогам стратегической сессии по текущей ситуации на топливном рынке РФ.
Отмечается, что в настоящий момент темпы роста цен на АЗС России находятся в рамках расчетной инфляции.
Между тем на совещании вице-премьер Александр Новак поручил проанализировать работу демпфера на бензин и дизель, а также рассмотреть целесообразность его корректировки на 2022 год.
Кроме того, кабмину предстоит рассмотреть возможность дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1%.
Обсуждалась на совещании и актуальная динамика оптовых, биржевых и розничных цен на нефтепродукты, экономика производства и уровень запасов топлив. Участниками были сделаны прогнозы развития ситуации на топливном рынке на конец 2021 года – начало 2022 года. В частности, особое внимание было уделено текущей ситуации на рынке керосина, его производству, ценам и мерам по их стабилизации.
"Для сохранения стабильной динамики цен и достаточности поставок на рынке Дальнего Востока участники заседания также обсудили меры по поддержке перевозок топлива железнодорожным транспортом для нужд дальневосточных потребителей", – добавили в кабмине.
Ранее сообщалось, что цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 2014 года. Повысилась и стоимость январских фьючерсов марки Brent – она достигла отметки в 85,59 доллара (плюс 1,11 процента).
На российских АЗС резко поднялась стоимость топлива
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