Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 2014 года

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Цена американской нефти марки WTI впервые с октября 2014 года поднялась выше 85 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы топлива данной марки достигли стоимости в 85,03 доллара за баррель – рост составил 1,52 процента. Повысилась и стоимость январских фьючерсов марки Brent – она достигла отметки в 85,59 доллара (плюс 1,11 процента).

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что считает возможным подорожание нефти до отметки в 100 долларов за баррель. Глава государства также отметил, что Россия не использует энергетическую сферу как оружие или средство давления на другие страны.

В начале октября эксперты международного рейтингового агентства Fitch выяснили, что Россия в текущем году заработает 50 миллиардов долларов из-за роста цен на нефть и газ. Аналитики добавили, что рост нефтегазовых доходов может составить порядка 70%.

