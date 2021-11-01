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Впервые с 14 октября курс евро поднялся выше 83 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,39% к закрытию предыдущей сессии. По состоянию на 20:58 по московскому времени стоимость валюты составила 83,0625 рубля.

К 21:02 курс евро находился на отметке 83,07 рубля, ускорив рост на 1,4%.

Снижение стоимости евро и доллара наблюдалось с середины октября. Так, цена доллара впервые с прошлого лета опустилась ниже 70 рублей. По мнению экономистов, причиной стало изменение ключевой ставки Центробанком России.

К 25 октября впервые с июля 2020 года курс евро опустился ниже 81 рубля, находясь на уровне 80,9725 рубля.

