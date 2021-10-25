Курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года

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Курс евро опустился ниже 81 рубля, следует из данных торгов на Мосбирже.

Европейская валюта торговалась на уровне 80,9975 рубля. Ранее такие низкие показатели фиксировались 21 июля 2020 года.

К 19:03 по московскому времени курс евро ускорил падение и находился на уровне 80,9725 рубля.

В понедельник, 25 октября, цена американской нефти марки WTI впервые с 2014 года превысила 85 долларов за баррель и составила 85,03 доллара. В то же время стоимость топлива марки Brent выросла до 85,59 доллара.