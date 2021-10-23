Доллар и евро подешевели после увеличения Центробанком ключевой ставки

Цена доллара впервые с прошлого лета опустилась ниже 70 рублей. Подешевел и евро. По мнению экономистов, причина в изменении ключевой ставки. Центробанк России ее поднял сразу до 7,5%. Значит теперь подорожают кредиты, но и проценты по вкладам повысят. Так что будет выгоднее открывать рублевые счета. Кроме того, оптимизма российской валюте добавляют дорожающие нефть и газ. Увеличением ставки Центробанк пытается сдержать инфляцию. И эксперты не исключают, что на заседании 17 декабря ее снова повысят.

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