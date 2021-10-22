Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей впервые с июня прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 13:23 по московскому времени американская валюта подешевела на 63 копейки – до 70,46 рубля. Минутами позднее курс доллара, продолжая снижение, составил 69,82 рубля.

Курс евро также демонстрирует снижение, упав до 82,02 рубля. Стоимость нефти Brent выросла до 85,1 доллара, поднявшись на 0,6%.

Ранее эксперт посоветовал россиянам для защиты сбережений воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, евро, доллара и английского фунта.

По словам финансиста, каждую валюту можно разделить на равные доли, тогда их колебание будет скомпенсировано друг к другу.