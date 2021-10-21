Путин поблагодарил европейцев за санкции

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Владимир Путин поблагодарил Европу за введенные санкции, в том числе в области сельского хозяйства. С таким заявлением он выступил в ходе заседания международного клуба "Валдай".

"(Спасибо. – Прим. ред.) за санкции вообще, но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности. И надо сказать, эффект хороший", – отметил президент.

При этом Путин признался, что у него было чувство тревоги. Однако, по его словам, Россия увеличивает поставки продовольствия на мировой рынок.

"Уже свыше 25 миллиардов долларов экспорт нашего продовольствия. Я уже говорил об этом много раз и хочу еще раз поблагодарить наших сельхозпроизводителей. Это их работа, прежде всего", – заключил российский лидер.

10 сентября Евросоюз продлил на полгода персональные санкции в отношении российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины.

Европа, США и Канада ввели экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширили их. Лидеры стран – членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений.

Санкции неоднократно продлевались. Москва, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.

