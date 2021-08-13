Финансист назвал способы сохранить сбережения

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Для защиты сбережений россиянам необходимо воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, евро, доллара и английского фунта. Об этом рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"К сожалению, курс иностранных валют друг к другу плавающий, и предсказать, какая валюта вырастет – сложно. Однако можно сформировать корзину из нескольких валют, по примеру индекса DXY", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Например, подчеркнул финансист, можно разделить сбережения на четыре равные доли – на рубль, доллар, евро и фунт. Таким образом, колебание валют будет происходить скомпенсировано друг к другу.

Также Тузов считает, что не следует ставить только на падение доллара, поскольку кризис этой валюты провоцирует кризис и в других.

"Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам", – добавил он.

Ранее финансовый советник Анна Харченко назвала способы заработать первый миллион. По мнению специалиста, для формирования собственных накоплений существует несколько вариантов вклада денег – открытие банковского счета, депозита или покупка ценных бумаг.

Кроме того, для получения более быстрой прибыли финансист дополнительно рекомендовала реинвестировать проценты.