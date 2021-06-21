Названа самая опасная стратегия инвестирования

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Спекулятивные криптоактивы являются самой опасной стратегией инвестирования, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает сообщает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, в данном случае могут возникнуть колоссальные потери, а цена является очень волатильной. Набиуллина отметила, что инвестировать в криптоактивы точно не нужно.

Ранее инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть, вложив 50 тысяч рублей.

Бизнесмен считает, что на эти деньги можно наладить производство сельскохозяйственной продукции в малой форме с последующей продажей. Он отметил, что потратиться придется на покупку семян, удобрений, упаковки, а также на логистические расходы.