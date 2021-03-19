Финансист назвала способы быстро заработать миллион

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Названы способы быстро заработать свой первый миллион. Об этом рассказала финансовый советник Анна Харченко в интервью агентству "Прайм".
Для формирования собственных накоплений специалист выделила несколько возможных вариантов вклада денег. Среди них – открытие банковского счета, депозита или покупка ценных бумаг.
"Миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше", – пояснила Харченко.
Она подсчитала, что на депозите доходность составит порядка 4–5%, на облигациях – 6–7%. В свою очередь, покупка акций способна принести 15–20% прибыли. Любителям рисковать Харченко посоветовала поинтересоваться IPO или криптовалютой.
Кроме того, для получения более быстрой прибыли финансист дополнительно рекомендовала реинвестировать проценты.
"Попробуйте сделать расчет на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?" – заключила Харченко.
Ранее аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева рассказала о сумме денег, которая позволит не работать. Специалист поясняла, что размер такого вклада будет разным для каждого человека.
Независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский также объяснял, что формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам рассчитывать на хорошую пенсию в старости.
Накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов. При этом медленный рост накоплений не должен смущать людей.
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