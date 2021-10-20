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Стоимость биткойна обновила исторический максимум, достигнув 64,997 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные данные площадки Coindesk.

В 16:42 криптовалюта выросла в цене более чем на 4%.

При этом спустя 10 минут биткойн достиг отметки 66,033 тысячи долларов, тем самым еще раз побив рекорд.

В октябре уже фиксировался рост криптовалюты. Так, 15-го числа курс биткойна вырос на 4,14%, в какой-то момент стоимость криптовалюты превышала 60,39 тысячи долларов.

Еще один рекорд криптовалюта побила 5 октября: тогда ее курс превысил 50,22 тысячи долларов впервые с 7 сентября.

