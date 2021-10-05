Курс биткойна превысил 50 тысяч долларов

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Курс биткойна превысил отметку 50 тысяч долларов впервые с 7 сентября. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

Рост по состоянию на 12:50 по московскому времени составил 5,22%. Стоимость биткойна достигла 50 227,07 тысячи долларов.

Ранее директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин заявил, что пока прогноз по росту курса биткойна оправдывается, но маловероятно, что в этом году его стоимость достигнет 100 тысяч долларов.

Он добавил, что сейчас еще нет определенности, как после китайского запрета будет восстанавливаться хешрейт биткойна. Также неизвестно, как теперь распределится майнинг по мировым регионам.

