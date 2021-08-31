Эксперт объяснил, от чего зависит курс криптовалюты

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Гендиректор криптовалютной р2р-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон объяснил колебания курса криптовалют спросом на цифровой актив. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Когда наступает период ажиотажа вокруг криптовалюты, стоимость практически всех криптоактивов растет с невероятной скоростью", – добавил эксперт, сославшись на ситуацию с курсом биткойна.
Стоимость криптовалюты в январе – феврале 2021 года резко выросла до 60 тысяч долларов за единицу. За ростом последовал спад до уровня 30–33 тысяч долларов, что спровоцировало снижение стоимости и других криптовалют.
По словам Росс-Джонсона, роль регуляторов в будущем позволит сгладить подобные резкие перепады. Он также напомнил о негативных факторах, влияющих на развитие криптовалют – риторике о регуляции рынка, миграции майнеров, в особенности из Китая.
Ранее директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил, насколько безопасно инвестировать в биткойн. По мнению эксперта, переходить к этому стоит лишь после того, как данная криптовалюта начнет торговаться на фондовой бирже.
Россияне за год заработали на биткойне 600 млн долларов
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