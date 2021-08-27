Эксперт рассказал, как безопасно заработать на криптовалюте

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Цифровые активы могут быть средством для хранения капитала при условии тщательного подхода к инвестированию, учитывающего возможные риски. Об этом "Газете.ру" рассказал руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.
По его словам, капитализация криптовалютного рынка превысила 2 триллиона долларов, из которых более 42% приходится на биткойн. Хомский отмечает, что по своей оценке он мог бы занять шестую строчку в рейтинге обращаемых на Уолл-стрит акций.
Эксперт полагает, что покупателей привлекает ограниченная эмиссия (21 миллион монет), а также то, что объем биткойнов, которые поступают на рынок, уменьшается вдвое с каждым новым блоком в результате халвинга.
"Иными словами, его предложение, конечно, и со временем уменьшается, в то время как спрос на фоне дальнейшего роста аудитории криптоинвесторов, которая повторяет траекторию интернет-пользователей с момента появления всемирной паутины, растет", – пояснил Хомский.
Он подчеркнул, что цифровые валюты подтверждены волатильности, однако, чаще всего, инвесторы к этому готовы, поскольку курс после снижений может бить рекорды.
Хомский полагает, что биткойн можно воспринимать как средство для хранения капитала. Другие же криптовалюты в будущем возьмут на себя роль обслуживания формирующейся блокчейн-экономики, заняв ее ниши или же вовсе став фундаментом.
"Это представляет собой серьезный риск для инвесторов, которые могут cделать неверный выбор из отслеживаемых на данный момент популярными сервисами 11 391 криптовалют", – предупредил эксперт.
Он добавил, что существуют и риски технического характера. В данный момент инвесторы вынуждены хранить и покупать цифровые активы на существующих централизованных криптовалютных площадках, часто подвергающихся хакерским атакам или мошенничеству со стороны их основателей.
При этом инвесторы могут взять на себя риски и работать в не до конца отрегулированной среде. Например, использовать торгуемые на Чикагской товарной бирже фьючерсы на биткойн и Ethereum.
"Еще одно решение – это инвестиционные трасты на базе различных криптовалют от Grayscale Investments. Есть альтернатива ETF в США и на европейских площадках в виде ETP. Во всех этих случаях инвесторы могут приобрести производные на криптовалюты в рамках существующей инфраструктуры и довериться привычным для них биржам, депозитариям и брокерам", – рекомендовал Хомский.
Ранее гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал, почему биткойн растет на последних новостях об ожидаемом обновлении в сентябре. По его словам, на динамику биткойна в данный момент оказывают влияние несколько факторов. В том числе и регулирование рынка цифровых активов.
"Специальный репортаж": "криптолихорадка"
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