Эксперт объяснил, почему снижается эффективность майнинга биткойна

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Эффективность майнинга биткойна снизилась на 7,3% по сравнению с прошлым годом. Добычу криптовалют усложняет возросшее количество майнеров и транзакций. Об этом "Газете.ру" сообщил ведущий аналитик и директор по развитию Gameinvest Егор Рощупкин.
"В начале этого года, когда из Китая начался исход майнеров в связи с запретами на хождение криптовалют, хешрейт вырос. А затем снова упал, так как желающих майнить биткойны по всему миру достаточно. На место выпавших из процесса китайских майнеров пришли другие, и тут начались сложности. Это можно сравнить с перегрузкой компьютерной системы: чем больше пользователей и задач, тем она больше тормозит", – пояснил Рощупкин.
Эксперт отметил, что криптовалюты привлекают людей все больше: многие начинающие майнеры приходят к выводу, что получить доход с помощью привычных инструментов, таких как депозиты, валюта и акции, становится все сложнее. Число биткойнов растет медленнее, чем спрос на них. Именно поэтому, по мнению Рощупкина, добывать криптовалюту труднее, чем раньше.
Ранее первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов назвал биткойн и другие криптовалюты финансовыми пирамидами, отметив, что их покупка несет серьезные риски. Он пояснил, что большинство инвестирующих в криптовалюту не понимают принцип работы рынка капитала. Ожидая "бешеной доходности", люди продают имущество или берут в долг крупные суммы.
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