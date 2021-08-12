В Центробанке назвали биткойн финансовой пирамидой

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Первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов отнес биткойн и другие криптовалюты к финансовым пирамидам, отметив, что их покупка несет серьезные риски. Об этом он заявил в интервью Reuters, текст которого опубликован на сайте ЦБ.
"Достаточно много людей вкладываются в альтернативные инструменты, которые мы называем финансовыми пирамидами или технологическими финансовыми пирамидами, типа биткойна, [не оценивая риски]", – сказал Швецов.
Он пояснил, что большинство инвестирующих в криптовалюту не понимают принцип работы рынка капитала и ожидают получить "бешеную доходность", продавая собственное имущество или занимая деньги у родственников.
"Если вы хотите за эти деньги заработать много-много процентов, то вероятность, что вы все потеряете, – огромная", – предупредил первый зампред ЦБ.
Швецов также напомнил, что в случае неблагоприятного развития событий при вложении средств в биткойн власти не смогут защитить интересы граждан, о чем те, как правило, не задумываются.
"Покупая тот же биткойн, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать, и никто его защитить не может. Мы тоже об этом гражданам говорим, что не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут, и вы ничего с этим не сможете поделать", – заключил он.
Ранее Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, который позволяет наряду с американским долларом использовать в стране биткойн для оплаты товаров, услуг и даже налогов.
Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, которое легализовало данную криптовалюту в качестве платежного средства.
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