Еврокомиссия предложила запретить анонимные кошельки для криптовалют

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Еврокомиссия (ЕК) выступила с предложением запретить на территории Евросоюза анонимные электронные кошельки для криптовалют. Об этом сообщается на сайте ЕК.

"Анонимные кошельки для криптоактивов будут запрещены в полном соответствии с правилами <...> ЕС в области криптовалют", – говорится в тексте инициативы.

В ЕК пояснили, что такие меры должны обеспечить полную прозрачность оборота криптоактивов и помешают их использованию для финансирования терроризма и отмывания денег.

В настоящее время в Евросоюзе регулируется работа лишь некоторых категорий поставщиков платежных услуг. Новые поправки распространят действие закона на весь сектор услуг, связанных с оборотом криптовалют. Предполагается, что поставщики услуг будут обязаны проводить комплексную проверку всех клиентов.

Ранее Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, который позволяет наряду с американским долларом использовать в стране биткойн для оплаты товаров, услуг и даже налогов.

Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, которое легализовало данную криптовалюту в качестве платежного средства.