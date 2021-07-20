Еврокомиссия предложила запретить анонимные кошельки для криптовалют

Фото: depositphotos/ulchik74
Еврокомиссия (ЕК) выступила с предложением запретить на территории Евросоюза анонимные электронные кошельки для криптовалют. Об этом сообщается на сайте ЕК.
"Анонимные кошельки для криптоактивов будут запрещены в полном соответствии с правилами <...> ЕС в области криптовалют", – говорится в тексте инициативы.
В ЕК пояснили, что такие меры должны обеспечить полную прозрачность оборота криптоактивов и помешают их использованию для финансирования терроризма и отмывания денег.
В настоящее время в Евросоюзе регулируется работа лишь некоторых категорий поставщиков платежных услуг. Новые поправки распространят действие закона на весь сектор услуг, связанных с оборотом криптовалют. Предполагается, что поставщики услуг будут обязаны проводить комплексную проверку всех клиентов.
Ранее Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, который позволяет наряду с американским долларом использовать в стране биткойн для оплаты товаров, услуг и даже налогов.
Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, которое легализовало данную криптовалюту в качестве платежного средства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: