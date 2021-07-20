Эксперт прокомментировал падение цены биткойна

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал данные о том, что стоимость биткойна опустилась ниже отметки 30 тысяч долларов. Об этом сообщает RT.
По словам эксперта, за биткойном не стоит ни материальных ценностей, ни экономики, ни страны.
"Ничего, кроме веры определенной группы людей в то, что этот биткойн может быть предметом инвестиций и получения дохода", – пояснил Беляев.
Он отметил, что ажиотаж не может длиться вечно, люди начинают постепенно выходить из этого актива даже с потерями.
"Таким образом, курс его снижается и теоретически может упасть до нуля", – добавил Беляев.
Утром во вторник, 20 июля, на крупнейшей по объемам торгов криптовалютами бирже Binance биткойн снизился на 6,7%. Его стоимость на тот момент составила 29,56 тысячи долларов.
Ранее Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, который позволяет наряду с американским долларом использовать в стране биткойн для оплаты товаров, услуг и даже налогов.
Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, которое легализовало данную криптовалюту в качестве платежного средства.
Россияне за год заработали на биткойне 600 млн долларов
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