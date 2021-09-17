Памятник анонимному создателю биткойна поставили в Будапеште

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Фото: depositphotos/KostyaKlimenko
Памятник анонимному создателю биткойна Сатоси Накамото появился в венгерской столице Будапеште. Об этом сообщает "Мир 24".
Монумент, выполненный в размер человеческого роста, установили в промышленном парке Graphisoft. Он представляет собой силуэт в черной толстовке с поднятым капюшоном, на которой изображен знак криптовалюты.
Главным элементом композиции является зеркальная поверхность, заменяющая лицо фигуры, которая, по задумке дизайнера, выражает анонимность и универсальную принадлежность личности Сатоси Накамото.
Инициатором установки памятника выступил криптоэнтузиаст Андраш Дьорфи. Он полагает, что личность Сатоси Накамото не столь важна, а гораздо важнее то, что он открыл новую эру в истории Всемирной паутины.
Как известно, создателем биткойна считается пользователь под псевдонимом Сатоси Накамото. В настоящее время неизвестно, является ли он одним человеком или это группа разработчиков. Однако некоторые эксперты считают, что под этим именем скрывается американский криптограф венгерского происхождения Ники Сабо.
Ранее директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин заявил, что пока прогноз по росту курса биткойна оправдывается, но маловероятно, что в этом году его стоимость достигнет 100 тысяч долларов. Ордин добавил, что сейчас еще нет определенности, как после китайского запрета будет восстанавливаться хешрейт биткойна.
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