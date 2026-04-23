Глава МИД Греции намекнул на вступление одной страны в ЕС в 2027 году

Как минимум одна страна может присоединиться к Европейскому союзу, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис, сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

По его словам, это может произойти во второй половине 2027 года, когда Афины будут председательствовать в объединении. Однако он не уточнил, о каком именно государстве идет речь.

Ранее СМИ сообщили, что Германия и Франция отказались поддерживать ускоренный прием Украины в ЕС. В частности, Берлин и Париж не поддержали предоставление Киеву доступа к бюджету ЕС и права голоса на европейских заседаниях до момента, пока Украина не станет полноценным членом объединения.

Однако ФРГ предложила для Киева статус ассоциированного члена, что дает право на участие в мероприятиях с участием министров и глав государств, но без права голоса и получения средств.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на это заявил, что Украина не примет ни одного "символического бонуса" вместо ускоренной процедуры вступления в Евросоюз.

