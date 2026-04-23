Ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты

Ракета "Ангара-1.2", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщили в Минобороны РФ.

Пуск ракеты состоялся 23 апреля в 11:29 по московскому времени. Запуск был осуществлен в интересах ведомства. После старта ее взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время спутники были выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС). С ними установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно, уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что пуск наблюдали воспитанники кадетских корпусов Военной академии связи имени Маршала Буденного, Военного института физической культуры и Московского военно-музыкального училища имени Халилова.

Перед стартом они посетили стартовую площадку "Ангары", а также обзорную экскурсию по памятным местам города Мирный – аллее выдающихся начальников космодрома, монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракет "Ангара".

Ранее сообщалось, что идет работа над модернизированной версией легкой ракеты "Ангара-1.2". Новая версия будет называться "Ангара-1.2М". Ее запустят с космодрома Плесецк в Архангельской области после 2035 года.