Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

23 апреля, 15:37

Ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты

Фото: МАХ/"Роскосмос"

Ракета "Ангара-1.2", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщили в Минобороны РФ.

Пуск ракеты состоялся 23 апреля в 11:29 по московскому времени. Запуск был осуществлен в интересах ведомства. После старта ее взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время спутники были выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС). С ними установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно, уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что пуск наблюдали воспитанники кадетских корпусов Военной академии связи имени Маршала Буденного, Военного института физической культуры и Московского военно-музыкального училища имени Халилова.

Перед стартом они посетили стартовую площадку "Ангары", а также обзорную экскурсию по памятным местам города Мирный – аллее выдающихся начальников космодрома, монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракет "Ангара".

Ранее сообщалось, что идет работа над модернизированной версией легкой ракеты "Ангара-1.2". Новая версия будет называться "Ангара-1.2М". Ее запустят с космодрома Плесецк в Архангельской области после 2035 года.

Корабль "Орион" приблизится к Луне на рекордно близкое расстояние

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

