Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

23 апреля, 18:45

Транспорт

В России отзовут более 33 тысяч автомобилей Geely Emgrand

Фото: ТАСС/Visual China Group/VCG

Компания "Джили-моторс" объявила об отзыве более 33 тысяч автомобилей Geely Emgrand, распроданных в России с ноября 2023 по сентябрь 2025 года. Об этом сообщили в Росстандарте.

В качестве причины названа возможная некорректная работа клапана вентиляции в крышке топливного бака. В определенных ситуациях это может приводить к образованию вакуума в системе, что при длительной эксплуатации способно вызвать деформацию бака и повреждение его внутренних элементов, включая топливный насос.

В рамках сервисной программы на автомобилях проведут комплекс работ – заменят крышки бака и элементов системы вентиляции до установки нового топливного бака и насоса в сборе. Объем ремонта будет зависеть от состояния конкретного автомобиля.

Владельцев машин уведомят официальные представители производителя, однако проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно и самостоятельно по VIN-коду на сайте организации. Все ремонтные работы выполнят безвозмездно.

Ранее FAW объявил об отзыве более 14 тысяч грузовиков модели CA4180, реализованных с июня 2023 по июль 2025 года в РФ. В качестве причины названо несоответствие транспортных средств нескольким правилам ООН, включая нормы по тормозным системам, уровню шума и органам управления.

транспортавто

